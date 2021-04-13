الإمارات ترحل فتيات "المقطع المخل" باستثناء مصابة بكورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو، اليوم الثلاثاء، أن 11 فتاة أوكرانية من بين 12 تم ترحيلهن من دولة الإمارات لمشاركتهن في جلسة تصوير غير لائقة لمطقع مخل تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال نيكولينكو لوكالة إنترفاكس الروسية: ”الليلة الماضية رحّلت السلطات الإماراتية 11 مواطنة أوكرانية كن محتجزات سابقا في دبي لمشاركتهن في جلسة تصوير عارية“.

وأضاف أنه سيتم ترحيل الفتاة المتبقية بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد إذ ”إنها مصابة بكوفيد-19 وتتلقى العلاج في الإمارات“.

وأشار إلى أنه تم منع جميع الفتيات من دخول الإمارات مرة أخرى.

وقال نيكولينكو إنه ”بفضل جهود القنصلية الأوكرانية في دبي، حصلت الفتيات على الحد الأدنى من العقوبة الممكنة“.

وأضاف أنه بالإضافة إلى الترحيل، كان يمكن أن يتم سجنهن لمدة تصل إلى ستة أشهر ودفعهن غرامات مالية.

وفي الـ5 من أبريل/ نيسان، أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية باعتقال 12 مواطنا أوكرانيا في الإمارات.

وفي اليوم نفسه، قال نائب القنصل الروسي في دبي، إيفان جوبانوف، إن مواطنا من روسيا الاتحادية، متهم في الإمارات بتنظيم جلسة تصوير غير محتشمة، ويواجه عقوبة السجن.

وقال الدبلوماسي جوبانوف لوكالة انترفاكس: ”لا توجد روسيات بين الفتيات المحتجزات، تم اعتقال مواطن روسي واحد فقط للاشتباه في أنه منظم هذا الحدث“.

وكانت شرطة دبي، أعلنت عن ضبطها مجموعة قامت بتصوير فيديو مخل بالآداب العامة، وذلك بعد انتشار مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لفتيات تم تصويرهن عاريات على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة مارينا.