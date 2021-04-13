علبة ماء فارغة تفضح قاتلا ارتكب جريمته قبل 36 عاما

تمكنت الشرطة الأمريكية من فك لغز جريمة قتل ارتكبت قبل 36 عاما ، بفضل علبة ماء فارغة استعملها القاتل على متن طائرة ثم تخلص منها ، وعليها كل معلوماته الجينية.

وأعلن قائد الشرطة (الشريف) بمقاطعة ”دوغلاس“ بولاية ”كولورادو“ ،أنه تم إلقاء القبض يوم الجمعة الماضي على أحد الأشخاص في ”لوس انجلس“، في إطار التحقيق في جريمة قتل تعود للعام 1985 .

ويتعلق الأمر بالمدعو ”مايكل جيفيرسون“ البالغ من العمر 64 عاما ، و المشتبه بضلوعه في قتل الضحية ”روجيه دين“ البالغ وقتها 51 عاما.

وسيتم ترحيل جيفيرسون من لوس انجلس نحو كولورادو ،ليمثل أمام العدالة يوم الأربعاء 14 أبريل الجاري بتهمتي الاختطاف و القتل ، وإذا تمت إدانته فيمكن أن يكون الحكم عليه بالسجن مدى الحياة ، مع إمكانية الإفراج عنه بعد مضي 40 عاما حسب موقع ”باري ماتش“ الفرنسي.

وفي تفاصيل الجريمة ، تسلل المتهم في الصباح الباكر من يوم 21 نوفمبر من سنة 1985 إلى منزل القتيل ،وعندما حاول هذا الأخير الفرار أنهى حياته بإطلاق 5 رصاصات على جسده، ولم تتمكن الشرطة طوال السنوات الماضية من الوصول إلى الجاني.

وبعد مضي 5 سنوات على ارتكاب جريمته ، بعث القاتل رسالة تهديد إلى أرملة الضحية ، يطالبها فيها بدفع 100 ألف دولار كان يدين بها زوجها له ، وإلا سيقتل ابنتهما ”تامي“.

وشرح في الرسالة بعض تفاصيل ذلك اليوم الدامي، فقال أنه كان يضع قناعا للتزلج على الجليد ، وأنه أزاله ”ليعرف روجيه من قتله ولماذا“ حسب تعبيره.

وبعد مضي 8 سنوات على الجريمة ، استطاعت الشرطة تحليل المعلومات الجينية الموجودة على قناع التزلج ذاك ،بفضل التطور الذي حصل في تحليل الحمض النووي وعلم الأنساب الجيني ، لكنهم مع ذلك لم يتمكنوا من التوصل إلى هوية القاتل.

وفي العام 2018 ، قرر المحققون إعادة فتح الملف من جديد ، وبعثوا هذه المرة بالحمض النووي إلى معامل مختلفة ، كما اتصلوا بأخصائي في علم الأنساب الجيني، وتمكنوا بذلك من الوصل إلى بعض أفراد عائلة المتهم ثم تعرفوا عليه.

إلا أنه كان من الضروري وجود التطابق التام بين الحمض النووي للقاتل المكتشفة على قناع التزلج وبين جينات المشتبه به فبدؤوا يراقبونه عن بعد، إلى أن قرر ذات يوم من شهر شباط/فبراير المنصرم السفر بالطائرة ،من ”نيو أورلينز“ حيث يقيم إلى لوس انجلس.

فقام المتهم خلال الرحلة بشرب الماء من علبة بلاستيكية ، وبعد فراغها تخلص منها بتسليمها للمضيفة ، وسارع أفراد الشرطة الذين يتعقبونه لأخذ القنينة دون أن ينتبه ، وأخضعوها للتحليل فجاءت النتيجة متطابقة وصدر الأمر باعتقاله.