مصريان يضعان طفلا في "فرن العيش" ويصورانه.. والأمن يتدخل (فيديو)

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على المتهمين بوضع طفل داخل ”فرن“ أحد المخابز وتصويره؛ لجمع المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يستغيث من داخل ”فرن“ خاص بأحد المخابز، وأعقب ذلك ظهور شخص آخر ادعى أنه من قام بوضع الطفل داخل الفرن، وأنه سيضرم النيران به على سبيل الدعابة.

وأشارت التحريات الأمنية إلى قيام طالبين بإدخال الطفل إلى الفرن وإيهامه بتشغيله، وقيامهما بتصوير الطفل بهاتف محمول، وعقب ذلك قاما بصرف الطفل ونشر مقطع الفيديو على سبيل الدعابة لجمع عدد من المشاهدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القليوبية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.

وبسؤال مستأجر المخبز، أفاد بعدم علمه بالواقعة، وأن العمل في المخبز متوقف منذ فترة، وأنه يقوم بفتحه من حين لآخر، وتردد المتهمان عليه لمجالسته وتركهما في بعض الأوقات بالمخبز لمراقبته.