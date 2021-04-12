مغربية وابنتها القاصر يضربان رجلا حتى الموت ويحرقان جثته

ألقت الأجهزة الأمنية في الدار البيضاء في المغرب القبض على امرأة، تبلغ 58 عاما، وابنتها القاصر، البالغة 14 عاما، وذلك للاشتباه في تورطهما بقضية ضرب عنيف أفضى إلى الموت وإضرام النار بجثة المجني عليه في محاولة لإخفاء الجريمة.

ووفق موقع ”هسبرس“ المحلي، فإن بلاغا ورد عن وجود جثة داخل شقة بمنطقة ”بنمسيك“ التابعة للدار البيضاء، وبوصول رجال الأمن ومعاينتها تبين تعرض الضحية لاعتداء جسدي باستعمال آلة صلبة قبل إضرام النار عمدا بجثته.

وإثر تحريات، تمكن رجال الأمن من تحديد هوية المشتبه فيهما، وبحوزتهما متعلقات ووثائق شخصية للضحية.

ولم يتم الكشف عن ملابسات الجريمة ومعرفة دوافعها وعلاقة المتهمتين بالمجني عليه.