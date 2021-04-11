السجن 10 أعوام لكويتي قتل شقيقته ببندقية صيد

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الأحد، بسجن مواطن لمدة عشرة أعوام بعد إدانته بقتل شقيقته قبل نحو عام ونصف ببندقية صيد في منطقة مبارك الكبير.

https://twitter.com/Breakingkw/status/1381184280085299202?s=20

وتداولت الحسابات الإخبارية الحكم النهائي الصادر بحق الشاب الذي ارتكب جريمته في نهايات عام 2019 بحق شقيقته والتي تُدعى هاجر العاصي.

وكان المتهم قد أقدم على فعلته في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، حيث أنهى حياة شقيقته البالغة من العمر 27 عام وبادر إلى تسليم نفسه للشرطة.

https://twitter.com/6iizk/status/1381203676040167426?s=20

ولم تكشف الصحف المحلية عن سبب قتل المواطن شقيقته، إلا أن بعض النشطاء أشاروا آنذاك إلى أن قتلها وقع تحت مسمى ”جرائم الشرف“.

وشهدت الكويت جرائم قتل عدة خلال السنوات القليلة الماضية راحت ضحيتها فتيات ونساء على يد أقاربهن الذكور، تم تبرير بعضها بالشك في سلوكهن أو الخلافات مع ذويهن، وفق ما يتم ذكره بالتقارير الإعلامية المحلية.

وفي حين تُعد قضية قتل النساء في الكويت واحدة من القضايا التي يتم الحديث عنها في البلد الخليجي، إلا أنها لا توجد إحصائيات دقيقة لعدد النساء اللاتي يُقتلن بجرائم الشرف في المجتمع الكويتي، لوجود حالات لا يتم الكشف عنها أو معرفة ما يتعرضن له من اعتداءات.

ويرى عدد كبير من الحقوقيين أن ”المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي المنظمة لجرائم قتل الزنا تساهم في هدر دم المرأة، وتعطي القاتل مبررًا لارتكاب الجريمة لوجود الشك فقط، حيث تخفف عنه من العقوبة، ويطالبون على الدوام بإلغائها“.

لكن آخرين يقولون إن ”إلغاء المادة ليس حلاً وربما يتسبب بانتشار الفساد، وهي لا تنطبق على من شك إنما على من تفاجأ“.

وتنص المادة 153 على أن ”من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو ابنته أو أمه أو أخته، حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال، أو قتل من يزني بها أو يواقعها، أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات“.