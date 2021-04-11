أنباء متضاربة حول ملابسات جريمة قتل في كبد الكويتية

تضاربت الأنباء المتداولة بشأن جريمة القتل التي شهدتها الكويت يوم الجمعة، وراح ضحيتها شاب كويتي في العقد الثاني من عمره بطعنة نافذة في قلبه وجهها إليه صديقه إثر خلافات بينهما.

وتم العثور على جثة الشاب من قبل الأجهزة الأمنية داخل سيارته خلف جمعية كبد التعاونية، وتبين أنه مواطن كويتي يبلغ من العمر 22 عام، وقد قضى على يد صديقه المقارب له بالعمر إثر خلافات ومشاجرة بينهما.

وقالت صحف كويتية ”إن الجاني من فئة (البدون) وقد سلَم نفسه للجهات الأمنية عقب ساعات من العثور على الجثة، واعترف بأنه مرتكب الجريمة، وأنه أقدم على التخلص من المجني عليه بتسديد طعنة نافذة له في قلبه، جراء خلافات بينهما“.

واكتفت الصحف المحلية بهذا القدر من المعلومات، مشيرةً إلى حجز الجاني على ذمة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، إلا أن معلومات مثيرة ومتضاربة تداولها النشطاء في ”تويتر“ حول هوية الشاب المقتول وأسباب الجريمة.

وتداول بعض النشطاء ومن بينهم الناشطة الحقوقية دلال المسلم، التي غادرت الكويت قبل أشهر كلاجئة سياسية إلى بريطانيا، أنباءً مثيرة حول ملابسات الجريمة، مبينةً أن الشخص الذي سلَم نفسه ”ليس القاتل إنما شخص آخر أقر بارتكابه الجريمة مقابل الحصول على مبلغ مالي من القاتل الحقيقي“.

احمد عبدالعزيز قاطع كان قاتل و طلع بدية ٥٠ الف دينار و رد سلم نفسه مره ثانيه على ان قاتل مساعد السعيد و اهو مو القاتل لان يدري بيطلع بديه و دافع له القاتل الاساسي ، القاتل الاساسي اهو محمد العاصي #جريمة_كبد — أ. دلال المسلّم♀ (@D_almusallam88) April 10, 2021

راح ضحيتها شاب بعمر ٢٢ ربيعًا كُل ذنبه أنه ولد مختلفا عنهم.#جريمة_كبد — نورا العدواني (@NM628X) April 10, 2021

وتداول النشطاء نصاً غير مؤرخ، يتحدث عن جريمة قتل في منطقة كبد مشابهة ببعض تفاصيلها للجريمة التي وقعت، والتي أفاد النشطاء بأنها ذات الجريمة وبأن المجني عليه ”يُدعى مساعد السعيد وسبب القتل ميوله الجنسية“.

إلا أن تلك الأنباء غير المؤكدة قوبلت برفض من قبل الناشط الحقوقي والإعلامي، عبد العزيز اليحيى نائب رئيس تحرير شبكة الحوادث، المعنية بنقل أخبار الجرائم والحوادث المثيرة في الكويت.

وقال اليحيى إن كل ما يتداوله النشطاء بشأن جريمة كبد غير صحيح، مورداً تفاصيل مختلفة تماماً بشأن هوية المجني عليه وسبب الجريمة، قائلاً ”ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول جريمة كبد غير صحيح المواطن المغدور كويتي يدعى رسام الهاجري وليس مساعد السعيد الله يرحمهم لم يقتل لأنه ”مثلي“ والقاتل كويتي وليس من فئة غير محددي الجنسية ”بدون“ووالدته حية ترزق ولم تمت بسبب وفاة ابنها الله يعطيها الصحة بسكم تكسب!“.

ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول جريمة كبد غير صحيح المواطن المغدور كويتي يدعى رسام الهاجري وليس مساعد السعيد الله يرحمهم

لم يقتل لأنه "مثلي"

والقاتل كويتي وليس من فئة غير محددي الجنسية "بدون" ووالدته حية ترزق ولم تمت بسبب وفاة ابنها الله يعطيها الصحة بسكم تكسب! pic.twitter.com/jieTiVExfa — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) April 10, 2021

وفي ظل تضارب الأنباء وإيراد تفاصيل مثيرة تفتقد إلى الإثبات الرسمي أو الدليل، طالب عدد من النشطاء بكشف حقيقة الجريمة وإزالة الغموض عن القضية.

منو عنده تفاصيل #جريمة_كبد بحيث يكون مبني على حقائق مو مجرد نقل من تويتر إذا ما تقدر تقول بالعام، اكتب لي بالخاص — Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) April 10, 2021