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مصرية تخنق طفلتها حتى الموت أثناء اللعب معها‎
تاريخ النشر: 10 أبريل 2021 19:54 GMT
تاريخ التحديث: 10 أبريل 2021 21:00 GMT

مصرية تخنق طفلتها حتى الموت أثناء اللعب معها‎

أقدمت سيدة مصرية على خنق طفلتها حتى الموت داخل شقتها بطريقة مفاجئة أثناء اللعب معها، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة. وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر

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المصدر: حبيبة عبدالله -إرم نيوز

أقدمت سيدة مصرية على خنق طفلتها حتى الموت داخل شقتها بطريقة مفاجئة أثناء اللعب معها، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا، يوم السبت، يفيد بقيام سيدة بخنق طفلتها داخل شقتها بدائرة المركز، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة عثروا على جثة الطفلة متوفاة.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الجريمة والدة الطفلة، لمعاناتها من أزمة نفسية خلال الفترة الأخيرة ما دفعها لخنق طفلتها.

وتمكنت الشرطة من ضبط السيدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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