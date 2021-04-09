غضب في مصر بعد اعتداء على طفل طالب رجلا بتحريك سيارته (فيديو)

أثارت واقعة اعتداء رجل على طفل داخل أحد المحال التجارية الشهيرة في مصر جدلا واسعا، وردود فعل غاضبة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو، رصدته كاميرات مراقبة أحد المحال التجارية في محافظة المنصورة، لرجل يضرب طفلا بقوة أثناء اقترابه منه داخل المحل، ويطرحه أرضا.

من جهتها، ذكرت صفحات محلية أن الطفل اسمه سامح محمد خليل، ويبلغ من العمر 8 أعوام، وتعرض للضرب بعد أن طلب من الرجل الذي ظهر في كاميرات المراقبة تحريك سيارته كونها تغلق على مركبات أخرى الطريق.

بدوره، كتب عم الطفل المعتدى عليه، عبر صفحة تحمل اسم المنصورة، شارحًا تفاصيل الواقعة: ”المفروض إن دا كان راكن عربيته في مدخل جراج البرج اللي أخويا شغال فيه، راح يكشف على بنته وساب ابنه اللي عمرة 9 سنوات وفيه عربيات عايزة تطلع وعربية واقفة في المدخل، راح الطفل يقوله بعد إذنك تعال طلع عربيتك عشان قافلة على عربيات الجراج.. دا كان الرد عليه“.

وأثارت هذه الحادثة غضب نشطاء مواقع التواصل، الذين طالبوا بحق الطفل وتحديد شخصية المعتدي وضبطه من قبل الشرطة.