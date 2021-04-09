شاب كويتي يتورط في قصة حب فاشلة كلفته 180 ألف دولار

سجل مواطن في دولة الكويت قضية احتيال ونصب بحق فتاة تعرف عليها عبر مواقع التواصل الاجتاعي، بعد أن أنفق عليها قرابة 55 ألف دينار (181,500 دولار)، ثم تهربت من الزواج منه، كما طالبها بإرجاع هداياه وأمواله فرفضت.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، فقد تعرف الشاب على فتاة مواطنة عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتطورت علاقتهما إلى لقاءات، وتقديم هدايا قيمة للفتاة تنوعت بين المجوهرات الغالية الثمن والساعات الفخمة، حتى وصل الأمر به إلى تسليمها بطاقته المصرفية الخاصة بسحب الأموال من الصراف الآلي، مرفقة بالرقم السري.

واستغلت الفتاة ثقة الشاب وحبه لها، فقامت بصرف كل ما تريده من مال من بطاقة السحب، حتى قرر المجني عليه أن يبلغ الفتاة برغبته بمقابلة أهلها للارتباط بها رسميا، فردت عليه بأن ”أهلها لن يرضوا به“، وإثر ذلك طالبها الشاب بإرجاع كل أمواله وهداياه، لكنها رفضت ذلك.

وتقدم المجني عليه إلى مركز الشرطة بشكوى بحق الفتاة بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أمواله، مرفقا شكواه بعدد من الفواتير وإيصالات السحب الآلي.

وأحيلت القضية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.