خلاف "افتراضي" بين 3 كويتيين يتحول إلى شجار واقعي

تحول خلاف ”إلكتروني“ افتراضي بين 3 أشخاص في دولة الكويت إلى مشاجرة على أرض الواقع، بعدما قرروا الالتقاء لاستكمال خلافهم.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، تمكن رجال أمن في محافظة حولي من السيطرة على 3 مواطنين بعد مشاجرة وقعت بينهم في إحدى المناطق، بسبب خلافات اشتعلت على أحد مواقع الإنترنت.

وأحيل اثنان من المتشاجرين إلى مركز الشرطة، فيما تم نقل الثالث إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابات وكسور بليغة.

وكان بلاغا قد ورد إلى الأجهزة الأمنية عن وقوع مشاجرة بين 3 أشخاص، أحدهم تعرض لإصابات بليغة، وبعد وصول رجال الأمن تبين أن المشاجرة حصلت بين شخصين ضد الثالث، وتم ضبطهما وأحيل الأخير للمستشفى.

وكشفت التحقيقات أن خلافا وقع بين الثلاثة على أحد مواقع الإنترنت، الأمر الذي دفعهم للالتقاء والتشاجر في المنطقة.