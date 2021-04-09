العثور على أحد أثرياء بريطانيا مقتولا بطعنات سكين في قصره الريفي

عثرت السلطات البريطانية على السير ريتشارد ليكسينغتون ساتون، أحد أكبر أثرياء بريطانيا، مقتولا، طعنا بالسكين في قصره الريفي، يوم الأربعاء، فيما أصيبت زوجته إصابة حرجة جراء الهجوم.

ووفق وسائل إعلام بريطانية، فإن ساتون، البالغ 83 عاما، تعرض للهجوم داخل قصره، الذي تبلغ قيمته مليوني جنيه إسترليني.

كما أصيبت زوجته، وتبلغ 65 عاما، بجروح جراء الطعن داخل القصر بالقرب من مدينة غلينغهام بمقاطعة دروست جنوب بريطانيا.

وكان بلاغ قد ورد من أحد العاملين في القصر، بالجريمة، وعند وصول رجال الأمن إلى هناك، تبين وفاة السير ريتشارد نتيجة إصابته بطعنات قاتلة، فيما نقلت زوجته جوا إلى المستشفى وهي بحالة حرجة.

وكشفت التحقيقات وجود سيارة مشتبه بأنها ملك القاتل، وتمكنت الشرطة من تعقبها وإيقافها غرب العاصمة لندن.

وتم إلقاء القبض على قائد السيارة، ويبلغ من العمر 34 عاما؛ للاشتباه في ارتكابه الجريمة، وذكرت الشرطة أن المشتبه به كان معروفا للضحية.

وتم نقل المشتبه به كذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات بسيطة، فيما فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة سبب ارتكابه الجريمة.

يذكر أن ثروة ساتون تقدر بنحو 301 مليون جنيه إسترليني، وكان في المرتبة 435 في قائمة ”صنداي تايمز“ لأغنياء بريطانيا. حيث يمتلك مجموعة ضخمة من الفنادق والعقارات والمزارع في جميع أنحاء إنجلترا.