عراقي يقتل طفلا بطريقة مروعة طمعا بدراجته

ألقت الأجهزة الأمنية في العاصمة العراقية، بغداد، القبض على شخص بعد أن أقدم على قتل حدث بطريقة مروعة.

ووفق بيان وزارة الداخلية العراقية عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“، فقد تم العثور على حدث بعد تعرضه لجريمة قتل عن طريق الخنق بقطعة قماش ورمي جثته في موقع للطمر الصحي، في منطقة المعامل شرقي بغداد.

وإثر تحريات مكثفة، تم التوصل إلى المتهم وإلقاء القبض عليه، حيث اعترف بعد التحقيق معه بقيامه باستدراج المجني عليه إلى منزله من خلال استئجاره بحجة التوصيل، وبعد التمكن من المجني عليه داخل المنزل قام بربط يديه بأسلاك كهربائية وخنقه بواسطة قطع قماش، ووضع فراش ثقيل وأغراض فوقه للتأكد من مقتله، وبعد ذلك أقدم على سرقة دراجة المجني عليه والتي يعمل بها للأجرة، ثم إخراج جثته ورميها في منطقة بعيدة تستخدم للطمر الصحي.

وتم إيقاف المتهم بتهمة القتل العمد، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.