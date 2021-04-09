شرطة الرياض: الإطاحة بـ10 أشخاص مارسوا النصب والاحتيال على شركات

ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على 10 أشخاص؛ وذلك لممارستهم النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية، بحسب ما أعلنت شرطة العاصمة الرياض.

ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أنه ”بعد تعقب المتهمين من قبل مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت الجهات المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بـ10 أشخاص، وهم 5 مواطنين و4 مقيمين من الجنسيات المصرية والأردنية واليمنية ونازح، جميعهم في العقدين الثاني والرابع من العمر، وقد مارسوا عمليات النصب والاحتيال على عدد من الشركات والمؤسسات التجارية“.

وأوضح الرائد الكريديس أنه ضبط بحوزتهم 1,190,805 ريال نقدا (317,548 دولار)، و155 جهاز نقاط بيع، ومجوهرات تزن 1047,8 غرام، و 4 أسلحة نارية من نوع رشاش، ومسدس، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.