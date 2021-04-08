الجزائر.. طالبات يعتدين على أساتذة منعوهن من الغش في الامتحان بجامعة باتنة

شهدت جامعة باتنة في الجزائر، حالة من الفوضى؛ عقب حادثة اعتداء جسدي ولفظي على عدد من الأساتذة، ممن حاولوا منع طالبة من الغش في الامتحان، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وقالت صحيفة ”النهار“ الجزائرية، إنّ الحادثة جرت في قسم ”اللغة والثقافة الأمازيغية“ في جامعة ”باتنة 1″، موضحة أنّ أساتذة حاولوا منع طالبة من الغش في امتحان ”أنثروبولوجيا التراث“ تعرضوا للاعتداء من قبل عدد من الطالبات.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الطالبة المتهمة لم تتقبّل منعها من الغش في الامتحان من قبل أستاذة، فقامت بالاعتداء عليها جسديا وتسببت بإصابتها؛ مما استدعى نقلها (المعتدى عليها) إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وامتدت حالة الفوضى داخل الجامعة، بعدما استعانت الطالبة المعنية بزميلات لها من الطالبات تولّين الاعتداء على الأستاذة وأساتذة آخرين كانوا مكلفين بمراقبة سير الامتحان.

وأكدت الصحيفة أنّ الاشتباكات أسفرت عن تعرض 7 أشخاص لإصابات متفاوتة الشدة، إضافة إلى إحداث فوضى في الجامعة؛ مما أدى إلى إلغاء الامتحان، مشيرة إلى أنّ الحادثة وقعت يوم الثلاثاء الماضي، وألقت بظلالها على المناخ العام في الجامعة.

ونظم أساتذة قسم ”اللغة والثقافة الأمازيغية“، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية تضامنا مع زملائهم المعتدى عليهم، مطالبين بإقصاء الطالبات المتورطات في الاعتداء، وتشديد الأمن في الجامعة التي تعاني نقصا في عدد الحراس.

ونقلت صحيفة ”النهار“ عن مدير الجامعة عبدالسلام ضيف قوله، إن ”الطالبات المتهمات في القضية سيتم تحويلهن للمجلس التأديبي“، مشيرا إلى أنه سيتم فتح تحقيق في الحادثة بعد الحصول على مزيد من التفاصيل بشأنها.