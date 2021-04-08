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بتعاون سعودي.. ماليزيا تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات (صور)
تاريخ النشر: 08 أبريل 2021 13:03 GMT
تاريخ التحديث: 08 أبريل 2021 14:20 GMT

بتعاون سعودي.. ماليزيا تحبط تهريب كمية ضخمة من المخدرات (صور)

أحبطت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، عملية تهريب 3,862,216 من أقراص الأمفيتامين المخدرة، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألومنيوم خاصة بالأبواب، وذلك

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المصدر: فريق التحرير

أحبطت السلطات الماليزية، اليوم الخميس، عملية تهريب 3,862,216 من أقراص الأمفيتامين المخدرة، كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألومنيوم خاصة بالأبواب، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.

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وبحسب صحيفة ”سبق“ المحلية، قال مدير إدارة التحقيقات في مكافحة المخدرات الماليزية، رازار الدين حسين: إن ”المخدرات تم ضبطها يوم الإثنين في الميناء الغربي“، مضيفا أنه ”لم يتم إجراء أي اعتقال، كون الشحنة كانت متجهة إلى دولة أخرى“.

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وأكد أن ”نجاح هذه العملية بفضل التعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الأمر الذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء“.

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وأشادت السلطات الماليزية، بالتعاون مع مكافحة المخدرات السعودية في المساهمة بإحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية.

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