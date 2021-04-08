لبنان.. القبض على سوري ووالدته لتعذيبهما طفله بطريقة مروعة

ألقت الأجهزة الأمنية في لبنان، القبض على شخص من الجنسية السورية ووالدته؛ وذلك بعد تعذيب طفله بطريقة مروعة في محلة برج البراجنة.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغا ورد من أحد الأشخاص، يفيد بتعرض طفل للتعذيب، وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 4 سنوات، وشقيقته 10 سنوات، ويقيمان مع والدهما وجدتهما.

وكشف التقرير الطبي وجود علامات على الطفل المجني عليه، ناتجة عن الضرب بأجسام صلبة، وآثار حروق على الظهر واليدين والقدمين.

وأقر والد الطفل وجدته في التحقيقات بضربه بواسطة حزام وخرطوم مياه؛ بدعوى انزعاجهما من كثرة شغبه، فيما قالت الفتاة أنها لم تتعرض لأي تعنيف.

وتم إخلاء سبيل الأب بكفالة، فيما لا تزال الجدة موقوفة؛ كونها من تقوم مباشرة بتعذيب الطفل، وتم تسليم الطفلين إلى إحدى جمعيات حماية الأطفال.