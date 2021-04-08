الكويت.. براءة اثنين وحبس آخرين في قضية "المجلس التأسيسي للبدون"

قضت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، ببراءة اثنين وحبس آخرين مع وقف النفاذ، فيما امتنعت عن عقاب 11 متهما آخر في قضية ”المجلس التأسيسي للكويتيين البدون“.

وأيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب 11 متهما عن تهم المشاركة في تجمهر، والدعوة عبر شبكة الإنترنت إلى تنظيم مظاهرات وتجمعات، وإساءة استعمال الهاتف، وببراءة متهمين اثنين من هذه الاتهامات.

كما أيدت المحكمة حكم محكمة الاستئناف ببراءة متهمين اثنين من تهم التحريض على قلب نظام الحكم والانضمام إلى جماعة محظورة والانقضاض بقوة على النظامين الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وإدانتهما بالحبس سنتين مع وقف النفاذ بكفالة ألف دينار عن تهمة المشاركة في التجمعات والدعوة إليها.

كما رفضت المحكمة طعن المتهمين وعدم قبول طعن النيابة العامة.

ويواجه المتهمون تهما عدة أبرزها: الانقضاض على النظام في البلاد، وإشاعة أخبار كاذبة، والإساءة لدول صديقة، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة السياسية معها، والتجمهر دون ترخيص، وإساءة استعمال الهاتف.

وتعود تفاصيل القضية إلى العام 2019 عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على عدد من ناشطي ”البدون“ على خلفية تجمعات واعتصامات نفذوها، وفق ما ذكرته حسابات إخبارية محلية.

وشملت الاعتقالات -آنذاك- الناشط البارز في صفوف البدون عبدالحكيم الفضلي وآخرين، هم: عواد العونان وأحمد العونان وعبدالله الفضلي ومتعب العونان ومحمد العنزي ويوسف العصمي ونواف البدر وكامل العنزي، وآلاء السعدون التي أفرج عنها لاحقا.

وتعتبر قضية ”البدون“ من أبرز القضايا الشائكة في الكويت، التي لا تغيب عن النقاشات الشعبية والرسمية، وسط مطالبات بوضع حل جذري لهذا الملف.

وتقدر السلطات الكويتية عدد ”البدون“ الكامل بأقل من 100 ألف شخص، لكنها لم تعترف إلا بنحو 32 ألفا منهم، وتقول: إن الباقين هم من جنسيات أخرى، لكن الكثيرين منهم يتمسكون بشدة بمطلب الحصول على الجنسية الكويتية ويقولون إنهم مواطنون.