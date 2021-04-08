الكويت.. القبض على سوري وباكستاني بحوزتهما مخدرات قيمتها 800 ألف دولار (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت القبض على مهرب ومروج للمواد المخدرة، إذ تمت إحالتهما لجهات الاختصاص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ووفق صحيفة ”الراي“ المحلية، قال مصدر أمني إن رجال مكافحة المخدرات أسقطوا في ”ميناء عبدالله“ شخصا من الجنسية السورية يجلب المخدرات إلى البلاد، وباكستانيا في جليب الشيوخ يتولى تصريفها على المتعاطين، إذ ضبطوا بحوزتهما كمية من الهيروين والشبو قدرت بـ16 كيلوغراما بلغت قيمتها السوقية ربع مليون دينار (825,000 دولار).

وذكرت وزارة الداخلية أن ”معلومات وردت عن قيام شخص بمنطقة جليب الشيوخ من جنسية آسيوية بالاتجار في المواد المخدرة، وإثر تحريات تم رصد المتهم والتأكد من صحة المعلومات“.

الإعلام الأمني : ضبط مخدرات بـ" ربع مليون دينار " في جليب الشيوخ pic.twitter.com/HqXInb2d3r — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 7, 2021

وأضافت أنه ”تم استيقاف المتهم وتفتيش مركبته، إذ عثِر فيها على كيلوغرام من الهيروين، و3 كيلوغرامات من الشبو، وبمواجهته أقر بأنه يتاجر بالمواد المخدرة، ويحوز كمية أخرى من الهيروين في مركبة أخرى مركونة بإحدى الساحات الترابية، وبالانتقال إلى المركبة وتفتيشها عثر فيها على 7 كيلوغرامات“.

وكشفت الداخلية أن ”المتهم أقر بوجود شريك له من جنسية عربية يعمل سائقا، يقوم بجلب المواد المخدرة عن طريق شاحنة من دولة مجاورة، وبناء عليه تم رصد السائق في ميناء عبدالله، وبتفتيش الشاحنة عثِر فيها على 2 كيلوغرام من مادة الهيروين“.