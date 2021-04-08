الكويت.. إحالة شركة كبرى على علاقة بـ"شبكة فؤاد الإيراني" للنيابة العامة بتهمة غسل أموال

أحال جهاز أمن الدولة في الكويت، شركة كبرى يديرها مواطن إلى النيابة العامة بتهمة ”غسل الأموال“، بعد الكشف عن وجود علاقة لها وتعاملات مالية مع ”شبكة فؤاد الإيراني“ التي يرأسها فؤاد صالحي والتي تم ضبطها منتصف 2020.

وتم الكشف عن تعاملات الشركة وفق ما ذكره مصدر أمني لصحيفة ”القبس“ الكويتية، ”خلال تحقيق رجال المباحث في قضية شبكة فؤاد الإيراني ورصد المتعاملين معها، ليتم التوصل إلى تحويلات مالية مريبة بين الشركة والإيراني فؤاد صالحي“.

وعلى إثر هذه التحقيقات تم استدعاء كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده)، ومصريان (مدير مالي ونائبه)، ويمنيان (محاسبان)، والتحقيق معهم لمدة أسبوع حيث توصلت المباحث إلى أن ”التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية“.

وباشرت كذلك النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية.

وأفاد المصدر بأنه تم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لبدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة.

وتم ضبط ”شبكة فؤاد الإيراني“ منتصف يوليو الماضي، بعد مداهمة ”شاليه“ بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد الإيراني.

وانضم إلى هؤلاء المتهمين أسماء أخرى لاحقا بينهم ضباط، وقضاة، ومستشارون، ومحامون، باشرت الجهات المختصة التحقيق معهم في القضية لكشف صلتهم بها وبالمتهمين فيها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار).