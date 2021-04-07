مصر.. مقتل ربة منزل خنقًا على يد والدتها وشقيقها لسوء سلوكها

لقيت ربة منزل في مصر مصرعها خنقًا على يد والدتها وشقيقها، وذلك في محافظة الدقهلية شمال البلاد.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من مستشفى نبروه المركزي، بوصول جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، لاستخراج شهادة وفاة، وتصريح بالدفن، ولكن وجدت آثار خنق حول العنق.

وبسؤال والدتها ”صباح“، وشقيقها ”إبراهيم. م. ع. ال“، أقرَّا أنها كانت على خلاف دائم مع زوجها، وأنه قام بضربها منذ شهرين، وبعد تضييق الخناق عليهما، أكدا أنهما قاما بقتلها خنقًا لسوء سلوكها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم رقم 3192 لسنة 2021، وأخطرت النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.