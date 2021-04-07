في أول واقعة من نوعها.. قاض مصري يغرم نفسه بسبب رنين هاتفه خلال الجلسة

شهدت محكمة في مصر، اليوم الأربعاء، واقعة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري؛ حيث غرم قاضٍ نفسه لتعطيله سير الجلسة.

وفي التفاصيل، أصدر المستشار محسن كلوب، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري في أسوان، قرارًا بتوقيع غرامة على نفسه مقدارها 500 جنيه (31.85 دولار)؛ لأنه تسبب في تعطيل سير الجلسة أثناء نظره إحدى الدعاوى.

وبحسب قرار هيئة المحكمة، غرم القاضي نفسه أثناء الجلسة وهو على المنصة أمام المتقاضين، بعدما رن الهاتف المحمول الخاص به.

وسادت حالة من الجدل والدهشة بين المحامين والمتقاضين الحاضرين، بعد صدور القرار؛ لكون الواقعة هي الأولى من نوعها، فكيف لقاض وهو رئيس الجلسة أن يخل بنظامها؟ بل ويعاقب نفسه على ذلك.