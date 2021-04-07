مصر.. الطب الشرعي يكشف مفاجأة بشأن مقتل الطفلة ريماس

كشف تقرير الطب الشرعي، مفاجأة بعد معاينة جثة الطفلة ريماس التي قتلت على يد شخص بطعنات عدة، وهي عدم ثبوت وجود اعتداء جنسي عليها.

وأفاد التقرير بوجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم، وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة بجسد ريماس محمد جلال، (8 أعوام)، وذلك نتيجة محاولة المتهم التخلص من الطفلة خشية افتضاح أمره بسبب صراخها بعد أن استدرجها ليحاول الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت التحقيقات، أن الطفلة خرجت من منزلها لشراء الخبز لأسرتها من أحد مخابز المدينة القريبة من منزلها، حيث شاهدها المتهم فاستدرجها لمنزله بحجة أن أمها تنتظرها هناك، وحاول الاعتداء عليها، إلا أن الطفلة صرخت، وخشية افتضاح أمره قام بطعنها 3 طعنات نافذة تسببت في وفاتها.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم ”عبد العظيم م.“ (43 عاما)، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.