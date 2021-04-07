تقارير: توقيف رجل أعمال على صلة بمقطع "الفتيات العاريات" في دبي

كشفت وسائل إعلام روسية أن رجل الأعمال الروسي أليكسي كونتسوف، مؤسس شركة ”Involta“ لتكنولوجيا المعلومات، موقوف في دبي ويشتبه في أنه على علاقة بتنظيم جلسة تصوير فتيات عاريات على شرفة أحد المباني في منطقة مارينا بالإمارة.

وقالت وكالة ريا نوفوستي الروسية: إن رجل الأعمال أليكسي كونتسوف ربما هو المسؤول الحقيقي عن تنظيم جلسة التصوير، إذ طالب حاكم منطقة إيفانوفو، وزارة الخارجية الروسية وسفير بلاده لدى الإمارات بتقديم الدعم له فيما يتعلق بالاتهامات التي يواجهها وهي ”انتهاك الأعراف الاجتماعية وقواعد الأخلاق العامة“.

لكنها أضافت أن المسؤول عن جلسة التصوير إلى الآن بشكل مباشر هو فتاة روسية، كما نقلت عن وزارة الخارجية الأوكرانية أن 12 فتاة أوكرانية من بين المعتقلين لمشاركتهن في جلسة التصوير.

وأكدت قناة ”Baza“ على تليغرام أنه تم اعتقال كونتسوف في دبي على خلفية تصويره ونشره فيديو تظهر فيه فتيات عاريات من شرفة غرفته في أحد مباني الإمارة.

وأضافت نقلا عن مقربين من كونتسوف أن الأخير ليس له علاقة مباشرة بتنظيم جلسة التصوير هذه، وأنه استأجر فقط غرفة في فندق يقع في الجهة المقابلة، وخرج إلى الشرفة وشاهد ما حدث، وبعد ذلك صور الحدث على هاتفه ونشر الفيديو على الإنترنت.

ويواجه المسؤول عن هذا الحدث عقوبة تصل إلى السجن لمدة سنة ونصف السنة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار).

وفي وقت سابق أعلن النائب العام لإمارة دبي أن التحقيقات انتهت مع المتهمين بواقعة البلاغ الجنائي الخاص بظهور مجموعة من الفتيات اللواتي خالفن السلوك العام.

وأضاف أنه تم الاستماع لأقوالهم ووجهت إليهم تهمتا الفعل الفاضح العلني، وتخزين صور ومواد إباحية بقصد إنتاج مواد إباحية.

ونقل المكتب الإعلامي لحكومة دبي أنه ”تم حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات وقد أصدرت النيابة العامة أمرها بإبعاد جميع المتهمين والمتهمات عن الدولة لما اقترفوه من أفعال وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق العامة“.