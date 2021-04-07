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الكويت.. القبض على مشاركين بغرفة تعارف وزواج بتطبيق "كلوب هاوس"
تاريخ النشر: 07 أبريل 2021 2:47 GMT
تاريخ التحديث: 07 أبريل 2021 2:50 GMT

الكويت.. القبض على مشاركين بغرفة تعارف وزواج بتطبيق "كلوب هاوس"

ألقى رجال إدارة الجرائم الالكترونية في الكويت، القبض على عدد من المواطنين والوافدين قاموا بإنشاء غرفة تعارف وزواج باسم "جمع رأسين بالحلال" في تطبيق "كلوب هاوس".

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المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ألقى رجال إدارة الجرائم الالكترونية في الكويت، القبض على عدد من المواطنين والوافدين قاموا بإنشاء غرفة تعارف وزواج باسم ”جمع رأسين بالحلال“ في تطبيق ”كلوب هاوس“.

وتم إلقاء القبض على القائمين على هذه الغرفة بينهم وافدين من جنسيات مختلفة بتهمة ”مخالفة الآداب العامة على كلوب هاوس، والتحريض على ممارسات غير أخلاقية وتجاوز حدود الآداب العامة“.

وأكد مصدر أمني في قطاع الأمن الجنائي لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، ”أنه تم إحالة عدد من الموقوفين من المواطنين إلى النيابة العامة ووافدين الى الإبعاد الإداري“، لافتاً إلى أن المضبوطين كانوا يدخلون التطبيق بأسمائهم الحقيقية، وآخرون يدخلون بأسماء وهمية.

وتداول عدد من النشطاء والحسابات الإخبارية في الكويت مقطعاً مسجلاً من داخل الغرفة في التطبيق، حيث اعتمد القائمون عليها على عرض طلبات الشباب الراغبين بالزواج على الفتيات الموجودات في الغرفة في محاولة للجمع بينهم بغرض الزواج.

وانتقد نشطاء بينهم نائب سابق إقامة هذه الغرفة، مؤكدين أن ما تم فيها مخالف لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.

وشهد تطبيق ”كلوب هاوس“ القائم على التسجيل الصوتي إقبالاً كبيراً في الكويت من قبل فئات مختلفة بينهم مسؤولين وإعلاميين شاركوا في غرف افتراضية لمناقشة قضايا مختلفة.

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