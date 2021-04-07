الكويت.. القبض على مشاركين بغرفة تعارف وزواج بتطبيق "كلوب هاوس"

ألقى رجال إدارة الجرائم الالكترونية في الكويت، القبض على عدد من المواطنين والوافدين قاموا بإنشاء غرفة تعارف وزواج باسم ”جمع رأسين بالحلال“ في تطبيق ”كلوب هاوس“.

#أبديت_الكويت – ضبط القائمين على غرفة «جمع راسين بالحلال» في #كلوب_هاوس وإحالتهم إلى النيابة • الغرفة اشترك فيها جنسيات مختلفة وأظهرت الفتيات والشباب بمظهر لا يليق بأخلاق وعادات المجتمع الكويتي pic.twitter.com/OFYX5fZCQv — ابديت_الكويت (@kuwaitupdatee) April 6, 2021

وتم إلقاء القبض على القائمين على هذه الغرفة بينهم وافدين من جنسيات مختلفة بتهمة ”مخالفة الآداب العامة على كلوب هاوس، والتحريض على ممارسات غير أخلاقية وتجاوز حدود الآداب العامة“.

وأكد مصدر أمني في قطاع الأمن الجنائي لصحيفة ”الأنباء“ الكويتية، ”أنه تم إحالة عدد من الموقوفين من المواطنين إلى النيابة العامة ووافدين الى الإبعاد الإداري“، لافتاً إلى أن المضبوطين كانوا يدخلون التطبيق بأسمائهم الحقيقية، وآخرون يدخلون بأسماء وهمية.

وتداول عدد من النشطاء والحسابات الإخبارية في الكويت مقطعاً مسجلاً من داخل الغرفة في التطبيق، حيث اعتمد القائمون عليها على عرض طلبات الشباب الراغبين بالزواج على الفتيات الموجودات في الغرفة في محاولة للجمع بينهم بغرض الزواج.

وانتقد نشطاء بينهم نائب سابق إقامة هذه الغرفة، مؤكدين أن ما تم فيها مخالف لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.

أكد لي وكيل الداخلية مشكورا أنه تم إلقاء القبض على القائمين على ماتم تداوله مؤخرا ..

عبر خدمة"الواتساب"والخاص بتسجيل لغرفة(جمع رأسين بالحلال) ويشترك فيه عدة جنسيات عبر إحدي المنصات وقد تمت الإحالة للنيابة والذي يظهر الفتيات والشباب بمظهر مزري لايليق بأخلاق وعادات المجتمع الكويتي — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) April 6, 2021

وشهد تطبيق ”كلوب هاوس“ القائم على التسجيل الصوتي إقبالاً كبيراً في الكويت من قبل فئات مختلفة بينهم مسؤولين وإعلاميين شاركوا في غرف افتراضية لمناقشة قضايا مختلفة.