نيويورك تايمز: شهادات عن حوادث اغتصاب وتحرش وفوضى أخلاقية في البرلمان الأسترالي

كشفت النائبة في البرلمان الأسترالي جوليا بانكس عن جملة من الفضائح التي شهدها البرلمان مؤخراً، واصفة هذه المؤسسة بأنها ”مكان العمل الأكثر خطورة في البلاد“.

وشهد برلمان أستراليا مؤخرا فضيحة اغتصاب الموظفة التشريعية السابقة بريتاني هيجينز، داخل مكتب وزير الدفاع منذ 6 أسابيع، وفقا لتقرير أوردته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وأوردت الصحيفة شهادة النائبة بانكس عن فضائح الرجال في برلمان أستراليا، والتي أضافت أنها ”كانت تشم رائحة الكحول أثناء ممارسة عملية التصويت“.

وتحدثت النائبة عن أن رجال السياسة عامة لا يعتذرون عن التقليل من شأن النساء أو نشر الشائعات الجنسية، حيث يعامل الكثير منهم الموظفات المبتدئات كدمى“.

وأكدت الصحيفة في تقريرها الذي تناول التحرش الجنسي في برلمان أستراليا، أنه بعد حادث اغتصاب هيجينز ”حانت لحظة انطلاق حملة #MeToo المناهضة للتحرش“، مضيفة أن الحملة ”بدأت متأخرة لكنها قوية.“

وأفادت الصحيفة بأن ”التحالف المحافظ بقيادة رئيس الوزراء سكوت موريسون يواجه الآن رد فعل عنيفا، أدى إلى خفض أرقام الاستطلاعات حوله، حيث يواجه فضيحة تلو الأخرى“.

ونقلت عن حقوقيات وسياسيات شهادتهن حول تعرضهن للإهانة لسنوات أثناء القيام بوظائفهن، من التحرش والإهانة والتجاهل والمقاطعة، وتلقي وابل من الهجوم عند الإفصاح عن هذا السلوك.

وقالت تانيا بليبيرسك، زعيمة حزب العمل ووزيرة المعارضة لشؤون المرأة: ”هناك الكثير من الغضب والألم المحبوسين، بمجرد أن يبدأ الناس في سرد قصصهم، من الصعب التوقف“.

كما قالت لويز تشابيل، أستاذة العلوم السياسية في جامعة ”نيو ساوث ويلز“: إن النساء يواجهن ”شعورا بالفوقية العدوانية“ بمجرد دخولهن عالم السياسة.

وأضافت كيت إليس، مرشحة انتخابات عام 2004، عن حزب العمل الأسترالي، أنها سمعت أحد أعضاء الفريق الخاص بحملتها يتحدث عن صورها، قائلا عنها امرأة ”تافهة لكن مثيرة“، مؤكدة أن مواقف من هذا القبيل تتكرر بشكل يومي.

وقالت الصحيفة: ”العديد من المقابلات الصحفية كشفت أن المكاتب والأجنحة الخاصة بالوزراء تحتوي على مطبخ كامل وأريكة كبيرة وثلاجة ممتلئة بالبيرة والنبيذ“.

وختمت بالقول: إن ”برلمان أستراليا يسيطر عليه الرجال بشكل كبير، حيث تراجعت في السنوات العشرين الماضية من المرتبة 15 إلى 50 عالميا من حيث التنوع بين الجنسين في البرلمان“.