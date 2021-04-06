النيابة الكويتية تطالب بإعدام قاتلة زوجها في المسايل

طالبت النيابة العامة في دولة الكويت أمام محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، بإعدام قاتلة زوجها في منطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير، وفق حسابات إخبارية محلية.

وكانت مواطنة (27 عاما) أقدمت على قتل زوجها (31 عاما) في منطقة المسايل في أبريل/نيسان من العام الماضي، ولفه بعد ذلك داخل سجادة (زولية).

وسبق أن أقرت المتهمة أنها قتلت زوجها بمفردها، وبعد ذلك اصطحبت صديقها بسيارتها وتركته داخلها وصعدت إلى المنزل وصورت جثمان زوجها بمقطع فيديو حتى تثبت لصديقها أنها قتلته فعلا وليس قولا، وذلك بعدما شكك الصديق بروايتها عن قتلها زوجها، وقال إن ما تسرده له مجرد أوهام جراء تعاطيها جرعة ”شبو“، ما دفعها لتأكيد جريمتها له بتوثيقها.

وقالت إنها أقدمت على ضرب زوجها بـ“مزهرية“ ومطرقة عدة مرات على رأسه حتى تأكدت من وفاته، وذلك بعد شجار نشب بينهما، بسبب استمرارها بتعاطي المخدرات ورفضها العلاج.

وتم توجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للزوجة، كما تم توجيه تهمة التستر على المتهم للصديق الذي أقامت الزوجة المتهمة عنده أياما عدة عقب جريمتها.

وكان بلاغ بشأن الجريمة ورد للشرطة من قبل شقيق المجني عليه بعد فقدانه الاتصال به مدة طويله، ما دفعه للتوجه إلى منزله ليفاجأ به جثة هامدة وسط بركة من الدماء وملفوفا داخل سجادة.