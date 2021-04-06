ضبط إيرانيين تسللا بحرا إلى الكويت لتهريب مواد مخدرة‎‎

ضبطت دوريات خفر السواحل في الكويت، مهربين إيرانيين حاولا إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلد الخليجي بعد تسللهما إليه عن طريق البحر.

وحاول المهربان إدخال 63 كيلو غراما من مادة الحشيش المخدرة بعد تسللهما بزورق مساء أمس الاثنين، قبل أن تتم ملاحقتهما وضبطهما في المياه الإقليمية وتحديدا جنوب جزيرة بوبيان، وفقا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

https://twitter.com/alqabas/status/1379376910606729219?s=20

وقال مصدر أمني إنه ”تم ضبط المهربين وتحويلهما إلى الجهات المختصة، فضلا عن مصادرة المواد المخدرة التي كانت بحوزتهما“.

وسبق أن أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، محاولة دخول إيرانيين إلى الكويت بطريقة غير شرعية.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي تمكنت الجهات المختصة بالتعاون مع مواطنين من ضبط عشرة إيرانيين في منطقة شاليهات ميناء عبدالله، بعد تسللهم إلى البلاد عن طريق البحر للدخول إليها بطريقة غير شرعية.