سوري يقتل طفلتيه وزوجته وينتحر

شهدت بلدة الزهراء في محافظة حلب السورية مجزرة عائلية مروعة، راح ضحيتها 5 أفراد.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية في بيان لها عبر حسابها في موقع ”فيسبوك“ أن ”بلاغا ورد في الساعة الثانية والنصف فجرا يفيد بوجود جريمة قتل في بلدة الزهراء بريف حلب، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 27 عاما، وزوجته البالغة من العمر 20 عاما، وعم الشاب البالغ 39 عاما، وطفلتان إحداهما 3 أعوام والأخرى عام واحد“.

وأكدت ”الداخلية“ أن رجال الأمن توجهوا لموقع الجريمة بعد البلاغ، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف ملابسات الجريمة وأسبابها.

ووفق حسابات إخبارية محلية فإن مصدرا طبيا كشف أن ”القاتل هو الأب، وأقدم على قتل طفلتيه وعمه بإطلاق الرصاص عليهم، وقتل زوجته بأداة صلبة، قبل أن يطلق النار على نفسه أيضا“.