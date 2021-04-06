بالفيديو.. عراقي يطلق 3 رصاصات على طليقته أمام طفلتهما ويلوذ بالفرار

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا توضيحيا بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام شخص بإطلاق النار على طليقته داخل أحد المنازل في محافظة البصرة.

وأكدت الوزارة في بيانها عبر حسابها في ”فيسبوك“ أن ”بلاغا ورد إلى مركز الشرطة في 21 مارس من الشهر الماضي بشأن تعرض سيدة لإطلاق نار من قبل طليقها الهارب، بسبب مشاكل شخصية“.

وأوضحت أن شرطة البصرة اتخذت كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، بعد رفع دعوى قضائية ضده، وصدر أمر قبض بحقه، فيما لا يزال البحث عنه جاريا للقبض عليه وإحالته إلى القضاء.

https://www.facebook.com/ministry.of.interior.iraq/posts/284261259942404

وتداولت حسابات إخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة قيام رجل بإطلاق الرصاص على امرأة واصطحاب طفلة صغيرة معه.

ثلاث طلقات اثنان في رجلها والثالثة بيدها

رجل يطلق النار على طليقته امام ابنته البالغة 5 سنوات بسبب قيمة النفقة المقدرة بـ 150 الف دينار شهريا والتي حاول خفضها الى النصف اي عند 75 الفا، في محافظة البصرة. pic.twitter.com/BaIJStVnc5 — علي الخالدي – Ali al-Khalidi (@alialkhalede) April 5, 2021

وذكر متداولو المقطع أن الواقعة حدثت في محافظة البصرة حيث قام رجل باقتحام منزل طليقته وإطلاق 3 رصاصات عليها، اثنتين في رجلها وواحدة بيدها، أمام طفلتهما البالغة 5 سنوات، وذلك بسبب خلافات على النفقة المقدرة بـ150 ألف دينار (103.5 دولار) شهريا، والتي حاول خفضها إلى 75 ألف دينار (52 دولارا)“.

كما قالوا إن ”المعتدي رجل أمن، واصطحب الطفلة معه إلى جهة غير معلومة ولاذ بالفرار، ولم يتم القبض عليه حتى الآن“.

https://www.instagram.com/p/CNSxpfMDvsH/