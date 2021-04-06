اعتقال ممثلين جزائريين في مراكش بعد ظهورهم في "مقطع مهين" للمغاربة (فيديو)

اعتقلت الشرطة المغربية مساء الاثنين 5 أبريل بإحدى الشقق في حي ”جيليز“ الراقي بمراكش ، ممثلين حاملين للجنسيتين الجزائرية و الفرنسية ، بناء على أمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة.

و السبب الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي ، وأثار غضب النشطاء ، لما تضمنه من إهانات للنساء و الأطفال المغاربة، على حد قولهم.

وتم الاستماع إلى المعنيين بالأمر في محاضر رسمية بتهمة ”الإهانة ونشر صور قاصرين دون موافقة الوالدين“،فأخلي سبيل أحدهم بينما بقي اثنان منهم على ذمة التحقيق حسب موقع ”كش24“.

ويتواجد الممثلون في مراكش لحضور أحد البرامج الذي تصوره القناة الثانية المغربية ”2M“، و التي أوقفت التصوير معهم بعد انتشار الفيديو.

وكانت النيابة العامة بمراكش قد فتحت تحقيقا في الموضوع ، لما تضمنه الفيديو من إساءات لأطفال فقراء يبيعون المناديل الورقية و الورود في الشارع ،ووصفهم أحد الممثلين بأنهم ”أبناؤه من العاهرات اللواتي مارس معهن الجنس مقابل درهم مغربي“.

فيما لوح الممثل الكوميدي ”ابراهيم بوهلال“، الجزائري التونسي من أصل فرنسي كما عرف نفسه ، برزمة من النقود قائلا ”آخر شخص أغضبني في المغرب ماذا فعلت ؟ أخرجت رزمة من النقود وضربته بالدراهم فأرعبت جدته“، مع استخدام الألفاظ الخارجة.

ونشر الممثلان المعنيان فيديو ثاني يوم الاثنين للاعتذار عما صدر منهما ، مبررين أن المغاربة لم يفهموا قصدهم ، وحملوا الفيديو أبعادا سياسية لها علاقة بالتوتر الحاصل بين المغرب و الجزائر ، ومؤكدين أنهم لم يسعوا إلى إهانة الأطفال الذين يظهرون في الفيديو .

وختم ”بوهلال“ قائلا :“إننا نقوم كل نهايات اسبوع بزيارات لدور اليتامى ونقوم بمساعدتهم، ومن المفروض ألا نقول ذلك ، وندعو الجميع لزيارة اليتامى المغاربة لأنهم بحاجة إلينا ”.

ولم يشفع لهم الاعتذار لدى المتابعين المغاربة ، الذين طالبوا باعتقالهم و التحقيق معهم ثم تقديمهم للعدالة ، و هو الأمر الذي استجابت له السلطات .