مقتل مصري طعنا في الكويت

لقي مصري مصرعه بعد تلقيه طعنة من وافد مصري آخر، إثر مشاجرة نشبت بينهما في منطقة حيطان بدولة الكويت.

وكتب محمود شكل الناشط في شؤون المصريين بالخارج، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ :“بالسـكين مقتل مغترب مصري بالكويت إثر مشاجرة مع أحد أبناء الجالية التي انتهت بطعن المقتول رحمة الله عليه“.

وقال مصدر في وزارة القوى العاملة المصرية، إنه يجري التواصل مع الملحق العمالي في الكويت للوقوف على تفاصيل الحادث.

وأشار المصدر، إلى أنه من المقرر أن يُرسل الملحق العمالي تقريرا مفصلا بما حدث، والإجراءات التي تمت سواء بالنسبة للمجني عليه ونقل الجثمان، وكذلك الإجراءات القانونية تجاه الجاني.