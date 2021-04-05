مصر.. نبش قبر ممرضة توفيت بكورونا وحرق جثتها

أقدم مجهولون في مصر على نبش قبر ممرضة بمستشفى حلوان العام، بعد مرور يوم واحد على دفنها عقب وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا وقاموا بحرق جثتها.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من أسرة ممرضة تدعى ”منى أحمد.ج“، 40 سنة ومقيمة بالمشروع الأمريكي، وتعمل بمكتب شؤون المرضى بمستشفى حلوان العام، يفيد العثور على جثة نجلتهم محترقة بالكامل وملقاة أمام مقبرتها، بمقابر عزبة الباجور بدائرة القسم عقب دفنها بيوم واحد، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية تبين قيام مجهولين بنبش قبر المتوفاة، وإضرام النيران في الجثة، فيما تكثف الشرطة من جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

يذكر أن محافظة القليوبية شهدت في وقت سابق واقعة مؤسفة حين رفض الأهالي دفن سيدة مسنة بالمقابر خشية أن ينتشر فيروس كورونا المستجد بين مواطني القرية.