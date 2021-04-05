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دبلوماسيون روس ينفون وجود روسيات في جلسة تصوير فتيات عاريات بدبي
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 18:46 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 18:55 GMT

دبلوماسيون روس ينفون وجود روسيات في جلسة تصوير فتيات عاريات بدبي

نفى دبلوماسيون روس في القنصلية الروسية بدبي، مساء الاثنين، وجود فتيات روسيات بين المعتقلين على خلفية جلسة تصوير لفتيات عاريات على شرفة أحد المباني الشاهقة في

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المصدر: إرم نيوز

نفى دبلوماسيون روس في القنصلية الروسية بدبي، مساء الاثنين، وجود فتيات روسيات بين المعتقلين على خلفية جلسة تصوير لفتيات عاريات على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة مارينا بدبي.

وقال الدبلوماسيون الروس، لوكالة تاس الروسية، إن بين المعتقلين روسيا واحدا هو منظم جلسة التصوير هذه.

وقال مصدر من القنصلية لوكالة ريا نوفوستي الروسية: ”تلقينا معلومات رسمية من شرطة دبي تشير إلى أنه تم اعتقال 12 فتاة وليس 40 كما نُشر سابقا، ولا توجد بينهن فتيات روسيات“.

وفي الصباح، قالت وكالة ريا نوفوستي نقلا عن القنصلية الروسية في دبي إنه تم اعتقال 40 شخصا، من بينهم ثماني فتيات روسيات.

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وأعلنت شرطة دبي، يوم السبت، ضبطها مجموعة قامت بتصوير فيديو مخل بالآداب العامة، وقالت إنه تم تسجيل بلاغ جنائي بحقهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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