مصر.. اعتقال المتهم بقتل أم وطفلها بالساطور

ألقت أجهزة الأمن في مصر، اليوم الإثنين، القبض على المتهم بقتل أم وطفلها بـ“ساطور“ في الشارع، في تطور جديد على القضية المُعروفة بـ“مذبحة المنيا“.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه تم العمل على كشف تفاصيل ”العثور على جثة ربة منزل بدائرة مركز بني مزار بالمنيا، وفيها إصابة عبارة عن تهشم بالرأس، إضافة إلى استقبال أحد المستشفيات ابن الضحية، (ثلاثة أعوام)، متوفى نتيجة كسور بالجمجمة“.

وأوضحت أن التحريات توصلت إلى أن مرتكب الجريمة سائق ”توك توك“ مقيم بدائرة مركز شرطة مطاي، مؤكدة أنه تم ضبطه أثناء اختبائه بمدينة الإسكندرية، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

ويوم أمس السبت، مزق المتهم جسد سيدة وطفلها بـ“ساطور“، أثناء سيرهما في الشارع في إحدى محافظات جنوب البلاد؛ لرفضها التحرش بها، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وذكر شهود عيان أن الجاني حاول التحرش بالسيدة وهي تسير في الشارع وتحمل ابنها، فنهرته وهددته بإبلاغ الشرطة فأخرج ”ساطورا“ وقتلها مع طفلها.