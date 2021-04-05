مصر.. إحالة 3 متهمين في قضية "فيرمونت" إلى الجنايات بتهمة اغتصاب فتاة أخرى

أمرت النيابة العامة في مصر، اليوم الإثنين، بإحالة المتهمين شريف الكومي، ويوسف قرة، وأمير زايد، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبتهم عن ارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها في قرية سياحية بالساحل الشمالي خلال عام 2015.

وأشارت النيابة في بيان، إلى أنها كانت قد أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها و6 شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيل مرئي لجانب من الواقعة ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيا على المجني عليها.

وبينت أن تقرير فحص التسجيل الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أثبت تطابق القياسات ”البيومترية“ للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

ولفتت إلى أن التسجيل قد أُرفِق بالبلاغ المقدم للنيابة العامة في واقعة التعدي على فتاة بفندق فيرمونت نايل سيتي، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.

وأوضحت أنه جرى نسخ بطريقة سرية تُحافظ على بيانات الأطراف، صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت)، التي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يرد إليها عبر البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة، التي أحالتها اليوم إلى محكمة الجنايات.

وأكدت النيابة أنها تتابع عن كثب ما يُنشر بمواقع التواصل الاجتماعي إزاء القرارات، التي يصدرها القضاء بشأن النظر في حرية بعض المتهمين، وما يسعى إليه البعض من خلال ما يُنشر من إثارة الناس وتكدير السلم العام بتصدير صورة غير حقيقية عن الواقع الثابت في التحقيقات.

وأكدت أن السبيل الوحيد لاستئناف تلك القرارات هو ما نصَّ عليه القانون من إجراءات؛ إعلاء لسيادة القانون وصونًا لهيبة القضاء، كما تؤكد تصديها الحازم لأية محاولات للمساس بتلك الهيبة أو نشر أخبار كاذبة عن التحقيقات وما تضمنته.