إصدار حكم الإعدام الثالث بحق "سفاح الجيزة" في مصر

أصدرت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الإثنين، حكمها النهائي بالإعدام شنقًا على المتهم ”قذافي فرج“ المعروف إعلاميا بـ“سفاح الجيزة“ في واقعة قتله سيدة ودفنها أسفل عقار بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.

ويعد هذا ثالث حكم بالإعدام للمتهم في أقل من عشرة أيام، فقد سبق وأصدرت المحكمة حكمها الأول بالإعدام، لقتله صديقه المهندس ”رضا“ 49 عامًا، بغرض سرقته ثم انتحل صفة القتيل وتزوج من 6 سيدات للنصب عليهن.

أما الحكم الثاني بالإعدام، فكان في ٢٧ آذار مارس، بتهمة قتل نادين طالبة كلية الحقوق، شقيقة زوجته فاطمة، ودفنها في شقة ببولاق.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر: الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص، وهم: زوجته، وسيدتان، ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة في تحقيقاتها: إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين، وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.