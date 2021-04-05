سلطنة عمان.. القبض على فتاة وشخص آخر استخدما صورا "غير محتشمة" لابتزاز الضحايا

أوقفت شرطة محافظة الظاهرة في سلطنة عمان يوم الاثنين، فتاة وشخصا آخر يقومان باستدراج المجني عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تبادل صورٍ ”غير محتشمة“.

وبينت شرطة عمان السلطانية في تغريدة على تويتر، أن المتهمَين قاما بابتزاز المجني عليهم بإيهامهم بأن الفتاة تعرضت للايذاء نتيجة تواصلهم معها، وإرغام المجني عليهم بدفع مبلغ مالي لإنهاء الشكوى.

قيادة شرطة محافظة الظاهرة تستوقف شخصين أحدهما فتاة يقومان باستدراج المجني عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تبادل صورٍ غير محتشمة، ليقوم المتهمان بابتزاز المجني عليهم بإيهامهم بأن الفتاة تعرضت للايذاء نتيجة تواصلهم معها، وإرغام المجني عليهم بدفع مبلغ مالي لإنهاء الشكوى. — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) April 5, 2021

ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهمَين.