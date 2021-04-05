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سلطنة عمان.. القبض على فتاة وشخص آخر استخدما صورا "غير محتشمة" لابتزاز الضحايا
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 11:51 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 12:45 GMT

سلطنة عمان.. القبض على فتاة وشخص آخر استخدما صورا "غير محتشمة" لابتزاز الضحايا

أوقفت شرطة محافظة الظاهرة في سلطنة عمان يوم الاثنين، فتاة وشخصا آخر يقومان باستدراج المجني عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تبادل صورٍ "غير محتشمة".

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المصدر: فريق التحرير

أوقفت شرطة محافظة الظاهرة في سلطنة عمان يوم الاثنين، فتاة وشخصا آخر يقومان باستدراج المجني عليهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تبادل صورٍ ”غير محتشمة“.

وبينت شرطة عمان السلطانية في تغريدة على تويتر، أن المتهمَين قاما بابتزاز المجني عليهم بإيهامهم بأن الفتاة تعرضت للايذاء نتيجة تواصلهم معها، وإرغام المجني عليهم بدفع مبلغ مالي لإنهاء الشكوى.

ولم تكشف الشرطة عن هوية المتهمَين.

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