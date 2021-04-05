القنصلية الروسية تكشف تفاصيل بشأن تصوير فتيات عاريات في دبي

قالت القنصلية الروسية في دبي لوكالة ريا نوفوستي الروسية، إنه تم اعتقال 40 شخصا في دبي على خلفية فيديو مخل انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتيات تم تصويرهن عاريات على شرفة أحد المباني الشاهقة في منطقة مارينا بدبي.

وأضافت القنصلية، أنها تنتظر معلومات كاملة من شرطة دبي، مؤكدة اعتقال ثمانية مواطنين من روسيا من بين 40 شخصا.

وأكدت أن الثمانية تواصلوا مع القنصلية طلبا للمساعدة.

وقالت القنصلية، إنه من الصعب التدخل في الموضوع؛ لأنها أعمال غير أخلاقية وغير قانونية في الإمارات.

وأوضحت، أن عقوبة كل من خضع لجلسة التصوير، ممكن أن تصل إلى السجن 6 أشهر، وغرامة قدرها خمسة آلاف درهم إماراتي (نحو 1390 دولارا)، أما المسؤول عن الموضوع فيمكن أن تصل مدة سجنه إلى سنة ونصف السنة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم (نحو 14 ألف دولار).

ولم تستبعد القنصلية الروسية، أن يتم العفو عن المشاركين في جلسة التصوير، من قبل السلطات الإماراتية بمناسبة شهر رمضان.

وكانت شرطة دبي، أعلنت عن ضبطها مجموعة قامت بتصوير فيديو مخل بالآداب العامة، وذلك بعد انتشار المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة في بيان لها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إنه تم تسجيل بلاغ جنائي بحق المجموعة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.