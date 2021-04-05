الكويت.. "متعاطيان" يعترفان بالتسبب في سقوط امرأة من الطابق السادس ووفاتها

تمكنت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت من القبض على شابين، أحدهما مواطن، بعد تسببهما في مصرع امرأة ثلاثينية إثر سقوطها من الدور السادس في إحدى العمارات.

ووفق حساب ”خبر عاجل“ المحلي، فقد أقر المتهمان بسقوط الفتاة من شقة بنيد القار بعد ضبطهما، حيث قالا ”إنهما أغلقا عليها الباب بعد الاختلاف معها، وحين حاولت الهرب من الشرفة إلى الشرفة الأخرى سقطت أثناء ذلك“.

وتبين أن المتهمين من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات، وعثر معهما على أدوات للتعاطي.

إعتراف المتهمين بسقوط فتاة من شقة بنيد القار بعد ضبطهما: • أغلقنا عليها الباب بعد الاختلاف معها وسقطت من البلكونة أثناء محاولتها الهروب لبلكونة أخرى • المتهمان من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات وعثر معهما على أدوات تعاطي https://t.co/btva48AvqQ — خبر عاجل (@Breakingkw) April 4, 2021

وكان وكيل النائب العام قد أمر بضبط شابين كانا داخل الشقة التي سقطت منها المرأة، وذلك بعد تلقي بلاغ من حارس العمارة بشأن سماعه صوت ارتطام، وحين استطلع الأمر تبين أن الصوت ناتج عن سقوط امرأة في العقد الثالث لا يعرفها، وليست من مستأجري العمارة.

وتبين من المعاينة الأولية أن الشقة تقع في الطابق السادس، وبسؤال الحارس المبلغ مجددا، أكد أن تلك الشقة مؤجرة لشاب يبلغ 26 عاما، وأن الكاميرات وثقت ظهوره وآخر وهما يغادران العمارة بشكل سريع بعد الحادث.

ووفق التقرير الطبي الأولي تبين وجود كدمات في منطقة الصدر والظهر والحوض على المرأة.