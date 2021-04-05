إيراني يقتل 8 من أقاربه ثم ينتحر

شهدت مدينة الأهواز ذات الغالبية العربية جنوب إيران، الاثنين، جريمة مروعة، حيث أقدم شخص يبلغ من العمر 50 عاماً على قتل ثمانية أشخاص من أقاربه قبل أن ينتحر.

وقال حاكم المدينة جمال عالمي نيسي، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً أقدم صباح اليوم على قتل ثمانية أشخاص من أقاربه بمسدس، بسبب خلاف عائلي ثم أنهى حياته“.

وأوضح أن الجاني ”أقدم بداية على قتل أربعة أفراد من عائلة زوجته الأولى بسلاح ناري، ثم ذهب بعد ذلك إلى مدينة كارون القريبة من الأهواز وقتل أربعة أشخاص آخرين هناك، هم والدا زوجته الثانية وابنة وابن أخيها“.

وأضاف المسؤول الإيراني أن الجاني قام بالانتحار بعد تنفيذ جريمته.

وأشار إلى أن مرتكب الجريمة من سكان حي زرغان في الأهواز وله سجل إجرامي وتاريخ من الإدمان على المخدرات.

ولفت إلى أنه ”تم ضبط السلاح والسيارة المستخدمة في الواقعة، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق“.