النيابة السعودية توجه بالقبض على "البيدوفيلي ريف"

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بسرعةِ القبضِ على شاب ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا اعتداءه الجنسي على طفل.

وشن ناشطون هجوما على صاحب المقطع، عبر هاشتاق #البيدوفيلي_ريڤ في موقع التواصل ”تويتر“، والذي قيل إنه الشخص المعني في الواقعة، مطالبين بمحاسبته.

يتكلم عن اعْتصابه لطفل وكأنه شي طبيعي وفخور فيه ويقول ادعو لي بالهدايه لا تسبوني البيدوفيليا عمرها ماتكون حريه شخصيه والبيدوفيلي محِرم اتمنى يتحاسب حتى لو كذاب لان الاعْتصاب والبيدوفيليا مو ماده للمزح والتفليم. #البيدوفيلي_ريڤ

pic.twitter.com/eSLAljyN6f — هيستيا♀ (@DEVCM0) April 4, 2021

وتحدث شخص، عبر مقطع فيديو، عن واقعة قيامه بإركاب طفل معه في السيارة، ثم إقدامه على هتك عرضه، مبررا أن هذا التصرف هو ”من حقه وهو حرية شخصية“.

وانتقد معلقون بشدة ما ورد في المقطع المتداول وكتب مغرد بتويتر: ”تساؤلات كثيرة، الأم بتقعد منكسره طول حياتها عشان طفلها، والأب راح يلوم نفسه لو انه ما تأخر عن طفله ما صار له كذا، والطفل راح يعيش باكتئاب وخوف من مواجهة الناس وايضا خوف من الحياة، وانا راح اقعد طول حياتي افكر بالطفل وكيف راح يتخطى اللي صار له، وش شعورك يا حثاله؟“

تساؤلات كثيره، الأم بتقعد منكسره طول حياتها عشان طفلها، والأب راح يلوم نفسه لو انه ما تأخر عن طفله ما صار له كذا، والطفل راح يعيش بإكتئاب وخوف من مواجهة الناس وايضًا خوف من الحياة، وانا راح اقعد طول حياتي افكر بالطفل وكيف راح يتخطى اللي صار له، وش شعورك يا حثاله؟ #البيدوفيلي_ريڤ pic.twitter.com/2vq1MWVchk — ree (@ruuvs) April 4, 2021

ولاحقا أوردت وسائل إعلام سعودية أن ”النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعيا اعتداءه جنسيا على طفل“.