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النيابة السعودية توجه بالقبض على "البيدوفيلي ريف"
تاريخ النشر: 05 أبريل 2021 6:43 GMT
تاريخ التحديث: 05 أبريل 2021 8:15 GMT

النيابة السعودية توجه بالقبض على "البيدوفيلي ريف"

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بسرعةِ القبضِ على شاب ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا اعتداءه الجنسي على طفل. وشن ناشطون هجوما على صاحب

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المصدر: إرم نيوز

وجهت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية بسرعةِ القبضِ على شاب ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، مدعيا اعتداءه الجنسي على طفل.

وشن ناشطون هجوما على صاحب المقطع، عبر هاشتاق #البيدوفيلي_ريڤ في موقع التواصل ”تويتر“، والذي قيل إنه الشخص المعني في الواقعة، مطالبين بمحاسبته.

وتحدث شخص، عبر مقطع فيديو، عن واقعة قيامه بإركاب طفل معه في السيارة، ثم إقدامه على هتك عرضه، مبررا أن هذا التصرف هو ”من حقه وهو حرية شخصية“.

وانتقد معلقون بشدة ما ورد في المقطع المتداول وكتب مغرد بتويتر: ”تساؤلات كثيرة، الأم بتقعد منكسره طول حياتها عشان طفلها، والأب راح يلوم نفسه لو انه ما تأخر عن طفله ما صار له كذا، والطفل راح يعيش باكتئاب وخوف من مواجهة الناس وايضا خوف من الحياة، وانا راح اقعد طول حياتي افكر بالطفل وكيف راح يتخطى اللي صار له، وش شعورك يا حثاله؟“

ولاحقا أوردت وسائل إعلام سعودية أن ”النيابة العامة توجه بسرعة القبض على شاب ظهر في وسائل التواصل مدعيا اعتداءه جنسيا على طفل“.

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