مصر.. القبض على عصابة متخصصة بقتل سائقي "التك تك" وإلقاء جثثهم في النيل

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط عصابة متخصصة باستدراج ”سائقي التكاتك“، وقتلهم وإلقاء جثامينهم في نهر النيل بمنطقة الساحل بالقرب من وسط العاصمة المصرية القاهرة.

وفتحت السلطات المعنية تحقيقات مع العصابة المكونة من 4 أشخاص، حيث أدلوا باعترافات صادمة أكدوا خلالها أنهم من منطقة واحدة، وجاء تعارفهم عن طريق التجمع في محل إنترنت.

وقال المتهمون إنهم اتفقوا على استدراج ”سائقي تكاتك“ والتخلص منهم حال المقاومة، وهو ما كشفه مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة عند سرقة مركبة ”تك تك“ عنوة حيث تخلصوا من قائدها عندما قاومهم.

وأضاف المتهمون أنهم سرقوا أكثر من 10 تكاتك، عن طريق استقلال أحدهم له على أن ينتظره الباقون في منطقة معينة لإيقاف التوك توك ومحاصرة الضحية والتعدي عليه وإلقائه بالنيل.

وأردف المتهمون، أن إحدى الضحايا المقتولين كان طفلا لا يتعدى الـ15 عاما استدرجوه قبل نحو شهر، وعند مقاومته لهم قاموا بخنقه بشال وألقوا بجثمانه في مياه نهر النيل.