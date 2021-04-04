مصر.. تطورات جديدة في قضية المُعنفة إسراء عماد

شهدت قضية المُعنفة إسراء عماد، وهي من الإسكندرية المصرية، تطورات جديدة اليوم الأحد، وذلك بعد نجاتها من محاولة الشروع في قتلها على يد زوجها قبل أيام.

وكشف عن تلك التطورات المحامي أحمد مهران، الوكيل القانوني للمجني عليها إسراء عماد، إذ قال في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه تقدم للنيابة اليوم بدليل إدانة يشير إلى تورط شقيق المتهم معه في الجريمة.

وأوضح أن الدليل عبارة عن ذاكرة إلكترونية ”فلاشة“ تحوي على مقطعين فيديو، يظهر فيهما مصطفى منتصر مصطفى الشهير بـ“تيتو“ شقيق المتهم الرئيسي ”الزوج“ ومحمد منتصر الشهير بـ“ميدو“، وهما يستعرضان كيفية ارتكاب شقيقه للجريمة.

ونوه المحامي مهران إلى أن الفيديو يظهر فيه الشخصان وهما يقومان بعمل مشهد تمثيلي للجريمة، حيث يقوم أحدهما بإمساك الآخر من الخلف بيده اليسرى والمطواة في يده اليمني ويقوم بضرب الضحية بالمطواة والاعتداء عليه.

وبين أن الفيديو محل الواقعة منشور على الإنترنت عبر تطبيق ”تيك توك“، وحيثُ يحمل المتهم الرئيسي ”مطواة/سكين كبيرة“، ويستعرض مشهد الجريمة على نغمات إحدى الأغاني الشعبية، بنفس طريقة ارتكاب الجريمة.

وأكد المحامي أن ما جاء في المقطع هو ما ذكرته الضحية في روايتها عند تحقيقات النيابة العامة، معقبا بأنه يتوقع أن تستدعي النيابة شقيق المتهم للتحقيق معه مجددا بعد فحص الفيديو كونه شارك في الجريمة بالمساعدة والاتفاق.

وذكر المحامي، الذي توقع عقوبة السجن المُشدد للجاني، وفقًا للقانون، أن المجني عليها تحتاج إلى السفر للخارج للعلاج؛ كونها تعاني من تشوهات في جسدها، لافتًا إلى أن من شأن ”العلاج أن يرجعها بني آدمة، لكن مش جميلة زي ما كانت“.

وكانت النيابة العامة في مصر قد أمرت بالإفراج عن شقيق المتهم الشهير بـ“تيتو“ لعدم كفاية الأدلة في جريمة اشتراكه بالشروع في قتل المجني عليها إسراء عماد.