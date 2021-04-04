مصر.. الإعدام لـ 3 أشقاء قتلوا عمهم ونجله بالرصاص

أحالت محكمة الجنايات المصرية، أوراق 3 أشقاء للمفتي، لأخذ الرأي الشرعي بإعدامهم، لإقدامهم على قتل عمهم ونجله بإطلاق 10 رصاصات عليهما وذلك بسبب خلاف بينهم على الميراث.

وقالت المحكمة: إن ثلاثة المتهمين، وهم: ”ماهر م ع ال“، عامل زراعي، وشقيقاه ”حيدر“ صاحب مزرعة سمك، و“مسعود“ قَتلوا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، عبد الصمد الشحات ونجله هاني عبد الصمد الشحات؛ إذ أعدوا أسلحة نارية وبنادق آليه وانتظروا المجني عليه الأول.

وأضافت المحكمة أن المتهم الثاني والثالث قاما بإطلاق نحو 10 طلقات من الأعيرة النارية واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، إذ قتلا عمدا هاني عبد الصمد الشحات وكمنا له، وحاول المجني عليه الفرار منهما لكنهما قتلاه.

وكانت مديرية أمن محافظة كفرالشيخ تلقت بلاغا، بقيام 3 أشخاص بإطلاق النيران على المجني عليهما ”أب ونجله“ داخل مزرعة الأسماك الخاصة بهما بسبب الخلافات على ملكيتها ووجود خلافات سابقة، إذ أطلقوا عليهما النيران من بندقية آلية فلقيا مصرعهما في الحال، وتمت إحالة المتهمين من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ التي أمرت بإحالة أوراقهم إلى مفتي الديار المصرية.