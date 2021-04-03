"المؤبد" لمصري قتل شقيقته خنقا أثناء نومها

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لشاب مصري قتل شقيقته خنقًا أثناء نومها، وذلك لشكه في سلوكها في محافظة كفر الشيخ.

وتعود تفاصيل الجريمة لعام 2014، حينما تلقت الأجهزة بمدينة بيلا في كفر الشيخ بلاغا من أسرة الضحية بالعثور على جثة فتاة غارقة في دمائها.

وكشفت التحقيقات وقتها أن شقيق الضحية وراء ارتكاب الجريمة عمدًا مع سبق الإصرار، فقد بيّت النية، وعقد العزم على قتلها؛ لشكه في سلوكها، مستخدماً ”تي شيرت“ لخنقها ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة.

وكشف تقرير الطب الشرعي حدوث إصابات مع الخنق أودت بحياتها، فقضت المحكمة عليه بالسجن المؤبد.

وزاد معدل ارتكاب الجرائم في مصر بالآونة الأخيرة بشكل لافت، ويرجع الخبراء ذلك إلى الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، فضلا عن جرائم الشرف.