مصري يقتل أما وطفلها بالساطور وسط الشارع

مزق مصري اليوم السبت جسد سيدة وطفلها بـ“ساطور“، أثناء سيرهما في الشارع في إحدى محافظات جنوب البلاد؛ لرفضها التحرش بها، ما أدى إلى وفاتهما في الحال.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يفيد وقوع جريمة قتل في الشارع السابع شرق المحطة في مركز بني مزار في المنيا، وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الحادث، وتبين تعدي شخص يعمل سائق ”توك توك“، على أم وطفلها أثناء سيرهما في الشارع، مستخدما آلة حادة عبارة عن ”ساطور“ ومزق جسديهما، ونتج عن ذلك وفاة الاثنين.

وذكر شهود عيان على الواقعة، أن الجاني حاول التحرش بالسيدة وهي تسير في الشارع وتحمل ابنها، فنهرته وهددته بعمل محضر له في قسم الشرطة فأخرج ”ساطورا“ وقتلها مع طفلها.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى العام في المنيا لتحديد هويتهما، وتكثف إدارة البحث الجنائي من تحرياتها لكشف غموض وملابسات الحادث.