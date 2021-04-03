إيران.. حكم بإعدام مغني الراب حميد صفت

قالت صحيفة ”هشمهري“ الحكومة الإيرانية اليوم السبت، إن محكمة جنايات محافظة طهران حكمت بالإعدام على مغني الراب الإيراني البارز حميد رضا أميري المشهور بـ“حميد صفت“، بتهمة قتل زوج والدته.

وأوضحت الصحيفة في موقعها الرسمي، أن ”محكمة جنايات محافظة طهران حكمت بالإعدام قصاصا على مغني الراب الإيراني حميد صفت بعد قيامه قبل ثلاث سنوات بقتل زوج والدته المدعو هوشنج“.

وذكرت الصحيفة أن ”الفرع 10 من المحكمة الجنائية في محافظة طهران، برئاسة القاضي مجيد متين، عُقدت في أواخر آذار مارس الماضي، وقد طالب أحد أبناء الضحية، الذي كان حاضراً في الجلسة، بالانتقام والقصاص من المتهم“.

وأشارت إلى أن المغني حميد صفت رفض في الجلسة اتهامه بالقتل، وقال ”لم أرتكب جريمة قتل ولا أقبل اتهامي، كانت ضربتي للمتوفى عادية ولا تؤدي للوفاة، وعلمت أن المتوفى مصاب بالسكري، لكن لم أكن أعرف شيئا أنه مصاب ايضا بتجلط الدم“.

وفي 8 من آذار مارس الماضي، أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال المغني ”حميد صفت“.

وقال حينها: ”قبل ثلاثة أعوام ونصف العام حدثت مشادة عنيفة بينه وبين زوج والدته الذي يبلغ من العمر 66 عاما أدت إلى وفاة الأخير“.

وجرى اعتقالهذ بعد الحادثة في 16 من آب أغسطس 2017، ثم أفرج عنه في 16 من حزيران يونيو 2018، بكفالة مالية، بعدما ذكرت لجنة الطب الشرعي المكونة من سبعة أعضاء في تقريرها أن ”50% من أسباب الوفاة كانت بسبب المرض“.

ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في 8 من آذار مارس الماضي، بعدما رفض أهالي المجني عليه التنازل والتصالح مع المغني حميد صفت.

وقال في التحقيق الأخير إنه لم يكن ينوي ارتكاب جريمة وإن ما فعله ليس صائبا، ”لكن غضبت أكثر عندما قام زوج أمي بضربي“، مضيفا أن ”الضحية كان يضرب والدته بشكل متكرر ويتعامل معها بعنف“.

وأثارت قضية حميد صفت جدلا كبيرا، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويتابعه على صفحته عبر إنستغرام أكثر من 2.8 مليون متابع.

كما أثارت وفاة زوج والدته موجة من الدعم العاطفي والحكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ودافع عنه بعض المشاهير وأنصاره.

ويبلغ مغني الراب الإيراني حميد صفت من العمر 27 عاماً، وهو محتجز حالياً في سجن رجائي شهر في مدينة كرج في محافظة طهران.