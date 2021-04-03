قتلى وجرحى خلال اشتباك مسلح بسبب رعي الأغنام في القامشلي السورية

قُتل وأُصيب عدد من الأشخاص من عائلتين سوريتين، اليوم السبت، إثر مشاجرة اندلعت بينهما، بسبب خلاف حول قيام إحداهما بالرعي في أراضي العائلة الأخرى في قرية الدلاوية بمنطقة القامشلي.

ووفقًا لحساب وزارة الداخلية السورية على ”فيسبوك“، فإن المشاجرة اندلعت، في الساعة السابعة من صباح اليوم السبت، نتيجة قيام أشخاص من العائلة الأولى برعي أغنامهم ضمن مزروعات عائدة للعائلة الثانية.

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وذكرت الوزارة أنه جرى استخدام الأسلحة الحربية خلال المشاجرة ونتج عنها مقتل وإصابة عدد من أفراد العائلتين.

وقالت الوزارة إنه تم إرسال الدوريات المعززة بإمرة ضباط لحفظ الأمن والنظام في القرية المذكورة والتي سيطرت على الوضع، وأعادت الهدوء للقرية، فيما حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي، والتحقيقات جارية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتشاجرين.