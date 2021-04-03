السجن 15 عامًا لمصري هتك عرض فتاة في الشارع

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن المشدد 15 عامًا لمواطن هتك عرض فتاة بالقوة، أثناء سيرها في الشارع بمحافظة الفيوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى، 10 أيلول/سبتمبر 2020، عندما تقدمت المجني عليها، ببلاغ إلى مركز الشرطة ضد الجاني اتهمته بالتحرش بها جنسيًا أثناء سيرها بالشارع المؤدي إلى سكن عائلتها.

وقالت الفتاة إنها فوجئت أثناء سيرها في الشارع بالمتهم، يحتضنها من الخلف، وقام بتمزيق ملابسها، والتحرش بها بشكل مروع.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم، وتبين أنه يتواجد في نفس منطقة الفتاة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأحالت القضية إلى محكمة جنايات الفيوم، التي تداولت الدعوى في عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المذكور.