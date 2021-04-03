مذبحة عائلية.. مصري يقتل زوجته وابنته بعد هروبه من مصحة للإدمان

أقدم مصري، اليوم السبت، عقب هروبه من مصحة لعلاج الإدمان، على قتل زوجته وابنته، وإصابة نجله وأسرة زوجته بطلقات نارية، جنوب العاصمة القاهرة.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا يُفيد بإطلاق شخص النيران على زوجته وأبنائه الاثنين، وشقيقة زوجته ووالدتها، داخل منزل صهره.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع الحادث، في إحدى قرى مركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث تبين أن مشاجرة نشبت بينهم على خلفية رفض أسرة الزوجة عودتها إلى منزل الزوجية.

وتبين مصرع الزوجة البالغة 30 عاما من العمر، وطفلة رضيعة ( 3 أشهر)، وإصابة طفل (6 أعوام) بطلق ناري بالساق، وإصابة شقيقة الزوجة ( 25 عاما)، في الوجه وحالتها حرجة، وإصابة والدة الزوجة (في العقد الخامس من العمر)، بطلق ناري بالرقبة والظهر، وهي في حالة شلل تام.

وكشفت التحريات الأولية، أن سبب المشاجرة هو رفض أهل الزوجة عودتها إلى مسكنها بصحبة زوجها وأبنائها الاثنين، حيث تركته بسبب تعاطي الزوج للمواد المخدرة.

وأشارت التحريات إلى دخول الزوج مصحة لعلاج الإدمان وهروبه منها وعودته للقرية التي يقيم بها، ورغبته بالعيش مع أسرته دون علاج.

ورفضت أسرة الزوجة عودتها له مرة ثانية؛ ما جعله يُخرج سلاحا ناريا كان يحمله بين طيات ملابسه، ويُطلق على الجميع طلقات نارية عشوائية، أسفرت عن مقتل زوجته وابنته وإصابة نجله، وشقيقة زوجته ووالدتها بطلقات نارية، ودخولهما العناية المركزة لخطورة حالتهما.

وتم فرض حاجز أمني بمحيط منزل الزوجة والزوج، وتكثيف البحث لسرعة ضبط الجاني، والتحري حول الواقعة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.